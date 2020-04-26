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Ломбертс назвал самого безбашенного партнера по «Зениту»
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Бывший защитник «Зенита» Николас Ломбертс назвал самых ярких партнеров за время карьеры в петербургском клубе.В источнике
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