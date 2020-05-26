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Ломбертс поздравил «Зенит»: «Уже 95 лет мы – лучший клуб в мире»
Невские Новости
  • Piter.tv7:01
Бывший защитник «Зенита» Николас Ломбертс поздравил клуб с 95-летием.В источнике
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Николас Ломбертс: «Зенит» — лучший клуб в мире

Петербургский дневник 18:44
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Знаменитости поздравили футбольный клуб «Зенит» с 95-летием

Невские Новости 16:41
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Николас Ломбертс: уже 95 лет «Зенит» — самый лучший клуб в мире

Чемпионат 16:31
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