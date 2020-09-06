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Газета.RuГазета.Ru
Ломбертс заявил о том, что он хочет стать тренером «Зенита»
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Экс-игрок петербургского "Зенита" Николас Ломбертс заявил о том, что он хочет возглавить сине-бело-голубых, передает Voetbalbelgie.be.В источнике
Подробнее о событии
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Николас Ломбертс: Надеюсь, что однажды стану тренером «Зенита». Я уже говорил об этом с Семаком

Фонтанка.Ру 04:22
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Ломбертс хочет тренировать «Зенит»

Sport.ru 03:44
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Ломбертс: «Надеюсь, что однажды я смогу стать тренером „Зенита“»

Soccer.ru 03:35
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