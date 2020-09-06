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Ломбертс заявил о том, что он хочет стать тренером «Зенита»
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Экс-игрок петербургского "Зенита" Николас Ломбертс заявил о том, что он хочет возглавить сине-бело-голубых, передает Voetbalbelgie.be.В источнике
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Николас Ломбертс: Надеюсь вернуться в «Зенит» в качестве тренера

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