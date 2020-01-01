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Лоренсо Мельгарехо: «В „Спартаке“ прошли лучшие моменты моей карьеры»
Евро-футбол.ру
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В «Спартаке» прошли лучшие моменты моей карьеры. Европейцы более открытые люди, а русские — наоборот.В источнике
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Лоренсо Мельгарехо: «В „Спартаке“ прошли лучшие моменты моей карьеры»

Матч ТВ 06:54
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Лоренсо Мельгарехо: «Я провел лучшие моменты карьеры в „Спартаке“. Всегда буду благодарен России»

Спорт-Экспресс 05:36
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Мельгарехо: «Я благодарен людям в России, ко мне относились с уважением»

Soccer.ru 05:32
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