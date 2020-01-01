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Льорис купил сторожевого пса за 15 тысяч фунтов
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Вратарь «Тоттенхэма» Уго Льорис приобрел сторожевого пса, сообщает The Sun. По информации источника, француз выкупил овчарку у компании Elite Protection Dogs за 15 000 фунтов.В источнике
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