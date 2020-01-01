Льорис купил сторожевого пса за 15 тысяч фунтов

Вратарь «Тоттенхэма» Уго Льорис приобрел сторожевого пса, сообщает The Sun. По информации источника, француз выкупил овчарку у компании Elite Protection Dogs за 15 000 фунтов.