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Лосюк объяснил, почему отступные за Миранчука составляли € 8 млн
Спорт-Экспресс
  • Спорт-Экспресс
Андрей Лосюк, который вёл переговоры «Локомотива» с «Аталантой» по трансферу полузащитника Алексея Миранчука, рассказал о деталях сделки.В источнике
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Заместитель спортивного директора «Локомотива» поделился подробностями перехода Миранчука в «Аталанту»

Sport.ru 13:29
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Лосюк объяснил, почему отступные за Миранчука составляли € 8 млн

Чемпионат 12:55
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Заместитель спортивного директора «Локомотива» поделился подробностями перехода Миранчука в «Аталанту»

Спорт-Экспресс 12:48
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