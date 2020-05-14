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Ловчев назвал фаворита в борьбе за победу в РПЛ
Gazeta.SPb
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Экс-игрок московского "Спартака" Евгений Ловчев назвал фаворита в борьбе за победу в Российской премьер-лиге (РПЛ), передает РИА "Новости".В источнике
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Ловчев назвал «Зенит» фаворитом в борьбе за победу в РПЛ

Gazeta.SPb 09:46 
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Ловчев назвал фаворита в борьбе за победу в РПЛ

Газета.Ru 08:51
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Ловчев назвал условие, при котором «Зенит» может упустить победу в РПЛ

РИА Новости 08:53
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