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Ловчев высказался о перспективах Соболева в «Спартаке»
Матч ТВ
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Бывший футболист московского «Спартака» оценил перспективы форварда Александра Соболева в команде после его игры на товарищеском турнире в Катаре — Кубке Париматч Премьер.В источнике
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Ловчев высказался о перспективах Соболева в «Спартаке»

RT на русском 08:34
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Ловчев - о Соболеве: он тот, кто нужен «Спартаку». Ни Понсе, ни Ларссон не показали того, что должен делать нападающий

Футбол России 08:27
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Евгений Ловчев: «У Понсе ничего не было за половину сезона. Соболев сделал четыре действия за тайм»

Sportbox.RU 06:59
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