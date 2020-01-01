НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеМатч-центрФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаГлавноеФК «Зенит» завоевал Кубок РоссииАлександр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутомУиттакер победил Тилла в главном бою UFC в Абу-ДабиТалалаев покинул пост главного тренера «Крыльев Советов»Исполком РФС утвердил структуру календаря на следующий сезонSportbox.RUЛовчев высказался о возможном переходе Кокорина в «Спартак»Матч ТВ5Матч ТВRT на русскомГазета.RuSportbox.RUНева СпортВетеран «Спартака» Евгений Ловчев прокомментировал информацию о возможном переходе Александра Кокорина в московский клуб, о чем сообщали СМИ.В источнике КомментироватьПодробнее о событии Ветеран «Спартака» — о Ловрене в «Зените»: «Он хороший, но для победы в Лиге чемпионов нам нужны лучшие»BetOn 03:45Ловчев - о Ловрене в «Зените»: нужны не хорошие, а лучшие для побед в Лиге чемпионовФутбол России 03:24Ловчев прокомментировал информацию о возможном переходе Кокорина в «Спартак»RT на русском 02:59рекламаГлавноеФК «Зенит» завоевал Кубок РоссииАлександр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутомУиттакер победил Тилла в главном бою UFC в Абу-ДабиТалалаев покинул пост главного тренера «Крыльев Советов»Исполком РФС утвердил структуру календаря на следующий сезонНовости