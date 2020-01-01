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Ловчев высказался о возможном переходе Кокорина в «Спартак»
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Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев прокомментировал информацию о возможном переходе Александра Кокорина в московский клуб, о чем сообщали СМИ.В источнике
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Ветеран «Спартака» — о Ловрене в «Зените»: «Он хороший, но для победы в Лиге чемпионов нам нужны лучшие»

BetOn 03:45
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Ловчев - о Ловрене в «Зените»: нужны не хорошие, а лучшие для побед в Лиге чемпионов

Футбол России 03:24
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Ловчев прокомментировал информацию о возможном переходе Кокорина в «Спартак»

RT на русском 02:59
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