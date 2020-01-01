НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
Матч-центр
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Главное
Sportbox.RUSportbox.RU
Ловчев высказался о возможном переходе Кокорина в «Спартак»
Матч ТВ
  • Матч ТВ
  • Газета.Ru
  • Sportbox.RU
  • RT на русском
  • Нева Спорт
Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев прокомментировал информацию о возможном переходе Александра Кокорина в московский клуб, о чем сообщали СМИ.В источнике
Подробнее о событии
alt

Ловчев сравнил трансфер Ловрена в «Зенит» с переходом Квинси Овусу-Обейе в «Спартак»

Нева Спорт 02:37
alt

Евгений Ловчев: Деян Ловрен в «Зените»? У нас в «Спартаке» был там какой-то Квинси Овусу

Чемпионат вчера в 21:50
alt

Ловчев высказался о возможном переходе Кокорина в «Спартак»

Матч ТВ вчера в 21:52
реклама
Главное
Новости