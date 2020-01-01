НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеМатч-центрФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаГлавноеИгроки «Зенита» разбили Кубок России во время празднованияАлександр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутомТалалаев покинул пост главного тренера «Крыльев Советов»«Ривер Плейт» не устроило предложение ЦСКА по КарраскалюРоберт Уиттакер победил Даррена ТиллаSportbox.RUЛовчев высказался о возможном переходе Кокорина в «Спартак»Матч ТВ5Матч ТВГазета.RuSportbox.RURT на русскомНева СпортВетеран «Спартака» Евгений Ловчев прокомментировал информацию о возможном переходе Александра Кокорина в московский клуб, о чем сообщали СМИ.В источнике КомментироватьПодробнее о событии Ловчев сравнил трансфер Ловрена в «Зенит» с переходом Квинси Овусу-Обейе в «Спартак»Нева Спорт 02:37Евгений Ловчев: Деян Ловрен в «Зените»? У нас в «Спартаке» был там какой-то Квинси ОвусуЧемпионат вчера в 21:50Ловчев высказался о возможном переходе Кокорина в «Спартак»Матч ТВ вчера в 21:52рекламаГлавноеИгроки «Зенита» разбили Кубок России во время празднованияАлександр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутомТалалаев покинул пост главного тренера «Крыльев Советов»«Ривер Плейт» не устроило предложение ЦСКА по КарраскалюРоберт Уиттакер победил Даррена ТиллаНовости