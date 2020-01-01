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Ловчев высказался о возможном переходе Кокорина в «Спартак»
Sportbox.RU
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Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев прокомментировал информацию о возможном переходе Александра Кокорина в московский клуб, о чем сообщали СМИ.В источнике
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Ловчев высказался о возможном переходе Кокорина в «Спартак»

Sportbox.RU 21:52
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Ловчев высказался о возможном переходе Кокорина в «Спартак»

Матч ТВ 21:52
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