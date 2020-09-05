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Ловрен, Влашич – в основе Хорватии на матч с Португалией
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Стали известны стартовые составы команд на матч первого тура лиги А Лиги наций между сборными Португалии и Хорватии.В источнике
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Португалия — Хорватия. Ловрен и Влашич выйдут в стартовом составе гостей

Sport24.ru 14:09 
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Ловрен и Влашич попали в стартовый состав Хорватии на матч Лиги Наций с Португалией

Советский спорт 14:04
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Португалия — Хорватия: Влашич и Ловрен начнут матч с первых минут

Спорт-Экспресс 13:47
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