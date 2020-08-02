НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
Матч-центр
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Главное
Футбол Сегодня
Ловрен будет выступать в «Зените» под шестым номером
Евро-футбол.ру
  • Piter.tv0:06
Новичок Зенита защитник Деян Ловрен в воскресенье прилетел в Сант-Петербург.В источнике
5
Подробнее о событии
alt

Кокорин в «Спартаке», Ловрен в Петербурге, Юран продолжает жечь, пост Аршавина в «Зените», Хэмилтон снова выиграл и другие новости утра

Sports.ru 00:00
alt

Стало известно, под каким номером будет выступать Ловрен в «Зените»

Sport.ru вчера в 14:30
alt

Ловрен поприветствовал болельщиков «Зенита» на русском языке

Sportbox.RU вчера в 14:48
реклама
Главное
Новости