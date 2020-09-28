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Ловрен и Дзюба сразились в викторине от оргкомитета Евро-2020
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  • Футбол России
  • Газета Metro
Игроки задавали друг другу вопросы о чемпионате Европы и истории Санкт-Петербурга, который примет четыре матча Евро-2020.В источнике
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Дзюба разгромил Ловрена в интеллектуальном поединке – видео

78.ru 05:55
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Дзюба оказался сильнее Ловрена в игре «Правда или ложь»

Футбол России 05:53
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Дзюба обыграл Ловрена в викторине «Правда или ложь»

Soccer.ru 05:43
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