Ловрен: на поле была не та Хорватия, которую я знаю
Уже в первом тайме счёт должен был стать 4:0. Не знаю, в чём причина, но если мы и дальше так продолжим, ничего хорошего не будет. Кто-то в форме, кто-то нет, но в подобных играх нельзя победить без агрессии. Роналду пропускал матч, но они сыграли нормально.В источнике Первые 45 минут матча на поле была не та Хорватия, которую я знаю. Мы слишком много им позволяли. Уже в первом тайме счёт должен был стать 4:0. Не знаю, в чём причина, но если мы и дальше так продолжим, ничего хорошего не будет.Нева Спорт01:43
RT на русском вчера в 18:48