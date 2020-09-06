Деян Ловрен хорватский футболист

Первые 45 минут матча на поле была не та Хорватия, которую я знаю. Мы слишком много им позволяли. Уже в первом тайме счёт должен был стать 4:0. Не знаю, в чём причина, но если мы и дальше так продолжим, ничего хорошего не будет.

Нева Спорт

01:43