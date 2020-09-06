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Ловрен: на поле была не та Хорватия, которую я знаю
ua.Tribuna.com
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Уже в первом тайме счёт должен был стать 4:0. Не знаю, в чём причина, но если мы и дальше так продолжим, ничего хорошего не будет. Кто-то в форме, кто-то нет, но в подобных играх нельзя победить без агрессии. Роналду пропускал матч, но они сыграли нормально.В источнике
Деян Ловрен
хорватский футболист
Первые 45 минут матча на поле была не та Хорватия, которую я знаю. Мы слишком много им позволяли. Уже в первом тайме счёт должен был стать 4:0. Не знаю, в чём причина, но если мы и дальше так продолжим, ничего хорошего не будет.Нева Спорт01:43
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Далич после 1:4 с Португалией: «Хорватии против Франции тоже будет тяжело»

Sports.ru 00:15
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Ловрен о разгромном проигрыше Португалии: это была не та Хорватия, которую я знаю

RT на русском вчера в 18:48
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Ловрен: «Это была не та Хорватия, которую я знаю. Мы позволяли Португалии делать все, что они хотели»

Sport24.ru вчера в 19:36 
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