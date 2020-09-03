НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеМатч-центрФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаГлавноеСудья матча «Спартак» — «Сочи» Казарцев отстранен до 10 октябряИгрок «Спартака» Мирзов может продолжить карьеру в «Урале»«Барселона» может отпустить Лионеля Месси за € 100 млнСборная России по футболу успешно прошла тестирование на коронавирус«Ак Барс» в овертайме обыграл ЦСКА и завоевал Кубок Открытия КХЛГазета.RuЛоврен не считает переход из «Ливерпуля» в «Зенит» шагом назадЕвро-футбол.ру11Евро-футбол.руMetaratingsSports.ruМатч ТВСпорт день за днемBookmaker-ratings.ruНева СпортSoccernews.ruZenit-fk.ru78.ruЧемпионатЗащитник петербургского "Зенита" и сборной Хорватии Деян Ловрен оценил свой трансфер из "Ливерпуля".В источнике Комментировать2Подробнее о событии Деян Ловрен: Переход в «Зенит» – это не шаг назадСоветский спорт вчера в 17:00Ловрен: «Переход в „Зенит“ - новый вызов для меня»Sport.ru вчера в 16:29Ловрен: «Не считаю переход в „Зенит“ из „Ливерпуля“ шагом назад»Sport24.ru вчера в 15:56 рекламаГлавноеСудья матча «Спартак» — «Сочи» Казарцев отстранен до 10 октябряИгрок «Спартака» Мирзов может продолжить карьеру в «Урале»«Барселона» может отпустить Лионеля Месси за € 100 млнСборная России по футболу успешно прошла тестирование на коронавирус«Ак Барс» в овертайме обыграл ЦСКА и завоевал Кубок Открытия КХЛНовости