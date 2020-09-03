НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
Матч-центр
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Главное
Газета.RuГазета.Ru
Ловрен не считает переход из «Ливерпуля» в «Зенит» шагом назад
Евро-футбол.ру
  • Евро-футбол.ру
  • Metaratings
  • Sports.ru
  • Матч ТВ
  • Спорт день за днем
  • Bookmaker-ratings.ru
  • Нева Спорт
  • Soccernews.ru
  • Zenit-fk.ru
  • 78.ru
  • Чемпионат
Защитник петербургского "Зенита" и сборной Хорватии Деян Ловрен оценил свой трансфер из "Ливерпуля".В источнике
2
Подробнее о событии
alt

Деян Ловрен: Переход в «Зенит» – это не шаг назад

Советский спорт вчера в 17:00
alt

Ловрен: «Переход в „Зенит“ - новый вызов для меня»

Sport.ru вчера в 16:29
alt

Ловрен: «Не считаю переход в „Зенит“ из „Ливерпуля“ шагом назад»

Sport24.ru вчера в 15:56 
реклама
Главное
Новости