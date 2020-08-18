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Ловрен о шутках Дзюбы: «Немного понимаю, но его английский ужасен»
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  • Петербургский дневник
Защитник «Зенита» Деян Ловрен рассказал об общении с форвардом Артемом Дзюбой.В источнике
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Деян Ловрен назвал английский Дзюбы ужасным

ProstoProSport 06:10 
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«Его английский ужасен»: Деян Ловрен рассказал о шутках Дзюбы

Петербургский дневник 05:32
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Ловрен о шутках Дзюбы: «Немного понимаю, но его английский ужасен»

Sports.ru 05:24
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