НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
Матч-центр
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Ещё по теме
Главное
Спорт день за днемСпорт день за днем
Ловрен обратился к болельщикам «Зенита»
Евро-футбол.ру
  • Евро-футбол.ру
  • Футбол России
  • Газета.Ru
  • Sportbox.RU
  • Soccernews.ru
  • RT на русском
  • FootballHD
Новичок «Зенита» Деян Ловрен выступил с обращением к болельщикам петербургского клуба. Вице-чемпион мира написал пост на английском и русском языках, разместив его на своей странице в инстаграме.В источнике
3
Подробнее о событии
alt

Ловрен обратился к болельщикам «Зенита»

Спорт день за днем 08:23
alt

Ловрен: хочу передать свой опыт победителя Лиги чемпионов и АПЛ партнерам по «Зениту»

Футбол России 08:08
alt

Ловрен обратился к болельщикам «Зенита»: «Я голоден до новых побед»

BetOn 07:46
реклама
Ещё по теме
Главное
Новости