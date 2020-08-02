Ловрен поделился эмоциями от перехода в «Зенит»

Новичок "Зенита" Деян Ловрен поделился эмоциями от перехода в клуб с берегов Невы. Напомним, с 2014 по 2020 год хорват выступал за английский "Ливерпуль".