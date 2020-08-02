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Ловрен поделился эмоциями от перехода в «Зенит»
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Новичок "Зенита" Деян Ловрен поделился эмоциями от перехода в клуб с берегов Невы. Напомним, с 2014 по 2020 год хорват выступал за английский "Ливерпуль".В источнике
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