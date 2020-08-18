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Ловрен назвал причины перехода из «Ливерпуля» в «Зенит»
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Новичок «Зенита», хорватский защитник Деян Ловрен, рассказал, почему решил перейти в петербургский клуб из «Ливерпуля».В источнике
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Ловрен назвал причины перехода из «Ливерпуля» в «Зенит»

РБК спорт 07:26
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Ловрен раскрыл причину перехода из «Ливерпуля» в «Зенит»

АБН 06:52
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Ловрен рассказал, почему перешёл из «Ливерпуля» в «Зенит»

Евро-футбол.ру 06:23
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