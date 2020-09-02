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Ловрен рассказал, считает ли переход в «Зенит» шагом назад
Sports.ru
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  • Нева Спорт
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  • Футбол России
Защитник «Зенита» Деян Ловрен признался, что не считает уход в питерский клуб из «Ливерпуля» шагом назад.В источнике
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Ловрен: «Не считаю переход в „Зенит“ из „Ливерпуля“ шагом назад»

Sport24.ru 15:56 
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Ловрен: Ушел из «Ливерпуля» в «Зенит» с высоко поднятой головой

Нева Спорт 15:54
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Ловрен рассказал, считает ли переход в «Зенит» шагом назад

Metaratings 15:51
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