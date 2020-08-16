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Бомбардир.руБомбардир.ру
Ловрен в матче против «Ростова» забил дебютный гол за «Зенит»
Евро-футбол.ру
  • Телеканал Санкт-Петербург1:57
Защитник «Зенита» Деян Ловрен забил дебютный гол за команду.В источнике
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