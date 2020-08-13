Ловрен вспомнил о том, как в составе «Ливерпуля» обыгрывал «Спартак»

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Новичок петербургского "Зенита" Деян Ловрен вспомнил о том, как в составе английского "Ливерпуля" обыгрывал московский "Спартак", передает Sport24. Напомним, встреча прошла 6 декабря 2017 года. В источнике