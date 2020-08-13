Ловрен вспомнил о том, как в составе «Ливерпуля» обыгрывал «Спартак»
Новичок петербургского "Зенита" Деян Ловрен вспомнил о том, как в составе английского "Ливерпуля" обыгрывал московский "Спартак", передает Sport24. Напомним, встреча прошла 6 декабря 2017 года.В источнике
С чего всё начиналось
Новичок «Зенита» хорватский защитник Деян Ловрен в беседе с корреспондентом Sport24 Владимиром Колосом не смог вспомнить, как «Ливерпуль» громил «Спартак» со счетом 7:0. 6 декабря 2017 года «Ливерпуль» дома забил семь мячей «Спартаку» в матче группового этапа ЛЧ.