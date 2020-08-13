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Газета.RuГазета.Ru
Ловрен вспомнил о том, как в составе «Ливерпуля» обыгрывал «Спартак»
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Новичок петербургского "Зенита" Деян Ловрен вспомнил о том, как в составе английского "Ливерпуля" обыгрывал московский "Спартак", передает Sport24. Напомним, встреча прошла 6 декабря 2017 года.В источнике
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С чего всё начиналось
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Новичок «Зенита» Ловрен не смог вспомнить, как в составе «Ливерпуля» громил «Спартак» 7:0

Новичок «Зенита» хорватский защитник Деян Ловрен в беседе с корреспондентом Sport24 Владимиром Колосом не смог вспомнить, как «Ливерпуль» громил «Спартак» со счетом 7:0. 6 декабря 2017 года «Ливерпуль» дома забил семь мячей «Спартаку» в матче группового этапа ЛЧ.
Sport24.ru вчера в 14:34 
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Ловрен не помнит, когда «Ливерпуль» разгромил «Спартак» со счётом 7:0

Sport.ru 01:59
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Ловрен не помнит, как в составе «Ливерпуля» обыграл «Спартак» со счётом 7:0

RT на русском вчера в 16:28
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Ловрен вспомнил о том, как в составе «Ливерпуля» обыгрывал «Спартак»

Газета.Ru вчера в 15:10
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