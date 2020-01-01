Ловрен вылетел в Санкт-Петербург, чтобы присоединиться к «Зениту»

Новичок «Зенита» Деян Ловрен сообщил, что вылетел в Санкт-Петербург. Футболист опубликовал на своей страничке в Instagram фото из самолета. В источнике