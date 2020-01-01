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Ловрен вылетел в Санкт-Петербург, чтобы присоединиться к «Зениту»
Евро-футбол.ру
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Новичок «Зенита» Деян Ловрен сообщил, что вылетел в Санкт-Петербург. Футболист опубликовал на своей страничке в Instagram фото из самолета.В источнике
Подробнее о событии
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«Вылетаю в Санкт-Петербург». Ловрен выложил фото из самолета

Футбол России 10:13
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Ловрен вылетел в Санкт-Петербург, чтобы присоединиться к «Зениту»

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Ловрен выложил фото из самолета: «Вылетаю в Петербург»

Sports.ru 09:59
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