Ловрен забил гол уже в третьем матче за «Зенит»

Деян Ловрен этим летом перешел из «Ливерпуля» в «Зенит». В России он провел уже три матча:90 минут с «Локомотивом» в Суперкубке.90 минут с «Химками» в РПЛ.90 минут и гол с «Ростовом» в РПЛ.