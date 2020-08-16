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Ловрен забил первый гол за «Зенит» уже во втором туре РПЛ
Газета.Ru
  • Телеканал Санкт-Петербург1:57
Вчера защитник Деян Ловрен забил дебютный гол за «Зенит». 31-летний хорват поразил головой в ворота «Ростова».В источнике
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