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Евро-футбол.руЕвро-футбол.ру
Луценко: «Для меня было важно победить „Динамо“ именно на выезде»
Евро-футбол.ру
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Осталось четыре матча, надо побеждать, тем более, что домашние игры.В источнике
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Луценко: для меня было важно победить «Динамо» в Москве

РИА Новости 08:19
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Луценко: «Для меня было важно победить „Динамо“ именно на выезде»

Евро-футбол.ру 07:15
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Луценко: «Мне было важно победить именно в гостях у „Динамо“, что мы и сделали»

Sport24.ru 07:13 
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