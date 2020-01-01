Луценко: «В новом сезоне хочу забить минимум 15 мячей»

Напомним, что в прошедшем сезоне РПЛ Луценко отметился 15 голами, став одним лучших бомбардиров турнира, а также установил рекорд российских чемпионатов, забив 9 мячей головой.