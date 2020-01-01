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Луценко: «В новом сезоне хочу забить минимум 15 мячей»
Спорт-Экспресс
  • Спорт-Экспресс
Напомним, что в прошедшем сезоне РПЛ Луценко отметился 15 голами, став одним лучших бомбардиров турнира, а также установил рекорд российских чемпионатов, забив 9 мячей головой.В источнике
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Луценко: «В новом сезоне хочу забить минимум 15 мячей»

Soccer.ru 11:07
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Луценко: постараюсь в новом сезоне как минимум повторить результат в 15 забитых голов

Чемпионат 10:53
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Луценко намерен повторить свое бомбардирское достижение

Футбол России 10:42
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