НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Главное
MetaratingsMetaratings
Луценко забил в четвёртом матче подряд в РПЛ
Metaratings
  • Metaratings
На 17-й минуте встречи нападающий «Арсенала» Евгений Луценко открыл счёт в игре. Для 33-летнего форварда этот стал 13-м в сезоне. Луценко забивает в последних четырёх матчах кряду.В источнике
Подробнее о событии
alt

У Луценко из «Арсенала» лучший сезон в карьере – ему уже 33

Гол.ру 10:18 
alt

Луценко открыл счет в игре «Арсенала» и «Динамо»

ProstoProSport 10:04 
alt

Луценко открыл счет в матче против бывшей команды и приблизился к Дзюбе в списке бомбардиров

Бомбардир.ру 09:59
реклама
Главное
Новости