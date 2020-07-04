НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Ещё по теме
Главное
MetaratingsMetaratings
Луценко забил в четвёртом матче подряд в РПЛ
Sports.ru
  • Sports.ru
  • Sport24.ru
  • Советский спорт
  • Metaratings
На 17-й минуте встречи нападающий «Арсенала» Евгений Луценко открыл счёт в игре. Для 33-летнего форварда этот стал 13-м в сезоне. Луценко забивает в последних четырёх матчах кряду.В источнике
Подробнее о событии
alt

Первый после Дзюбы. Луценко забил за «Арсенал» в четвертом матче подряд (видео)

Советский спорт 12:14
alt

Луценко стал самым возрастным игроком, который забил 13 голов в одном сезоне

Футбол России 12:02
alt

В 33 года Луценко проводит лучший сезон в карьере. Форвард «Арсенала» забил уже 13 голов и почти догнал Дзюбу

Sport24.ru 11:30
реклама
Ещё по теме
Главное
Новости