Луценко забил в четвёртом матче подряд в РПЛ

На 17-й минуте встречи нападающий «Арсенала» Евгений Луценко открыл счёт в игре. Для 33-летнего форварда этот стал 13-м в сезоне. Луценко забивает в последних четырёх матчах кряду.