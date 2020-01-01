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Мирча Луческу – о матче с «Гентом»: «Мы начали очень хорошо, но упустили нити игры»
UA-Футбол
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Игра была быстрой, в том числе из-за того, что поле было скользкое, было много контактной борьбы. Поэтому я решил ничего не менять в перерыве, а сделать замены во втором тайме, поскольку очень тяжело входить в такую игру, — сказал Луческу после матча.В источнике
Мирча Луческу
румынский футболист
Игра была быстрой, в том числе из-за того, что поле было скользкое, было много контактной борьбы, поэтому я решил ничего не менять в перерыве, а сделать замены во втором тайме, поскольку очень тяжело входить в такую игру.Фраза02:02
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Луческу - о победе киевского «Динамо» в матче Лиги чемпионов: «Очень доволен результатом»

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Мирча Луческу – о матче с «Гентом»: «Мы начали очень хорошо, но упустили нити игры»

Матч ТВ 01:37
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Мирча Луческу – о матче с «Гентом»: «Мы начали очень хорошо, но упустили нити игры»

Sportbox.RU 01:37
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