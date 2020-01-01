Мирча Луческу – о матче с «Гентом»: «Мы начали очень хорошо, но упустили нити игры»

Игра была быстрой, в том числе из-за того, что поле было скользкое, было много контактной борьбы. Поэтому я решил ничего не менять в перерыве, а сделать замены во втором тайме, поскольку очень тяжело входить в такую игру, — сказал Луческу после матча.