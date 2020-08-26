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Луческу: «Мы очень хорошо подготовились к игре с „Шахтером“»
УНИАН
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В принципе, подготовились очень хорошо, и это было видно на поле.В источнике
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Луческу прокомментировал победу киевского «Динамо» в Суперкубке Украины

Газета.Ru 01:15
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Луческу: «Мы очень хорошо подготовились к игре с „Шахтером“»

Soccer.ru вчера в 23:03
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Луческу - о победе над «Шахтером» в Суперкубке Украины: Организованная команда обыграла техничную

Советский спорт вчера в 18:53
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