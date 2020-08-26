НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеМатч-центрФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаЕщё по темеКиевское «Динамо» победило «Шахтер» и завоевало Суперкубок УкраиныСегодня донецкий «Шахтёр» сыграет против «Динамо» в Суперкубке УкраиныКаштру: В футболе все равно, доминировал ты или нет, считаются голыДинамо заявило Артема Кравца в УПЛСтепаненко назвал ''огромные проблемы ''Шахтера''Главное«Барселона» подтвердила желание Лионеля Месси покинуть клубПервый тренер Соболева высказался о конфликте Александра с ДзюбойЦСКА готов увеличить сумму предложения по хавбеку «Ривер Плейта»Шайба Кучерова помогла «Тампе» обыграть «Бостон» в матче плей-офф НХЛВ «Динамо» объявили задачи на текущий сезонSoccer.ruЛуческу: «Мы очень хорошо подготовились к игре с „Шахтером“»УНИАН7УНИАНSoccernews.ruДинамоманияSports.ruFootballHDГазета.Ruua.Tribuna.comВ принципе, подготовились очень хорошо, и это было видно на поле.В источнике КомментироватьПодробнее о событии Луческу прокомментировал победу киевского «Динамо» в Суперкубке УкраиныГазета.Ru 01:15Луческу: «Мы очень хорошо подготовились к игре с „Шахтером“»Soccer.ru вчера в 23:03Луческу - о победе над «Шахтером» в Суперкубке Украины: Организованная команда обыграла техничнуюСоветский спорт вчера в 18:53рекламаЕщё по темеКиевское «Динамо» победило «Шахтер» и завоевало Суперкубок УкраиныСегодня донецкий «Шахтёр» сыграет против «Динамо» в Суперкубке УкраиныКаштру: В футболе все равно, доминировал ты или нет, считаются голыДинамо заявило Артема Кравца в УПЛСтепаненко назвал ''огромные проблемы ''Шахтера''Главное«Барселона» подтвердила желание Лионеля Месси покинуть клубПервый тренер Соболева высказался о конфликте Александра с ДзюбойЦСКА готов увеличить сумму предложения по хавбеку «Ривер Плейта»Шайба Кучерова помогла «Тампе» обыграть «Бостон» в матче плей-офф НХЛВ «Динамо» объявили задачи на текущий сезонНовости