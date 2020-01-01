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Луческу: «Мы очень хорошо подготовились к игре с „Шахтером“»
Динамомания
  • Динамомания
  • ua.Tribuna.com
В принципе, подготовились очень хорошо, и это было видно на поле.В источнике
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Луческу: «Мы очень хорошо подготовились к игре с „Шахтером“»

Soccer.ru 23:03
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