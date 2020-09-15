Мирча Луческу румынский футболист

В перерыве я сказал ребятам, чтобы они имели терпение, потому что гости пойдут вперед большими силами и у нас появятся зоны для контратак. Так оно и случилось. Благодарю ребят за выполнение всех подсказок и за сумасшедшую самоотдачу, терпение и добытый результат.

Фраза

02:22