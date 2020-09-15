Луческу: киевское «Динамо» перекрыло сильные стороны АЗ в матче ЛЧ
Киевское "Динамо" перекрыло сильные стороны нидерландского АЗ в матче третьего раунда квалификации футбольной Лиги чемпионов, считает главный тренер украинского клуба Мирча Луческу.В источнике В перерыве я сказал ребятам, чтобы они имели терпение, потому что гости пойдут вперед большими силами и у нас появятся зоны для контратак. Так оно и случилось. Благодарю ребят за выполнение всех подсказок и за сумасшедшую самоотдачу, терпение и добытый результат.Фраза02:22
Soccernews.ru вчера в 17:11