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Луческу станет самым возрастным тренером в истории Лиги Чемпионов
Украина.ру
  • CT news0:57
Вчера киевское "Динамо" в очередной раз одолело бельгийский "Гент" и по сумме двух встреч вышло в групповую стадию Лиги Чемпионов Румынскому наставнику "бело-голубых" на текущий момент 75 лет, таким образом Мирча Луческу станет самым возрастным тренером, когда-либо выступавшим в Лиге Чемпионов.В источнике
С чего всё начиналось
Победа над Гентом не только позволила Динамо впервые с сезона-2016/17 пробиться в групповой раунд, но и позволила Мирче Луческу войти в книгу рекордов турнира — сообщает официальный Твиттер ФИФА.
Football.ua 01:30
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