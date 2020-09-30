Луческу станет самым возрастным тренером в истории Лиги Чемпионов
Вчера киевское "Динамо" в очередной раз одолело бельгийский "Гент" и по сумме двух встреч вышло в групповую стадию Лиги Чемпионов Румынскому наставнику "бело-голубых" на текущий момент 75 лет, таким образом Мирча Луческу станет самым возрастным тренером, когда-либо выступавшим в Лиге Чемпионов.В источнике
С чего всё начиналось
Победа над Гентом не только позволила Динамо впервые с сезона-2016/17 пробиться в групповой раунд, но и позволила Мирче Луческу войти в книгу рекордов турнира — сообщает официальный Твиттер ФИФА.