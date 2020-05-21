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Лучший бомбардир «Атлетика» Адурис завершил карьеру
РБК
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Ариц Адурис, выступающий на позиции нападающего за испанский профессиональный футбольный клуб "Атлетик" (город Бильбао), в своём Twitter объявил о завершении карьеры.В источнике
Подробнее о событии
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«Атлетик» попрощался с Адурисом. На фасаде стадиона появились слова благодарности 39-летнему форварду

Sport24.ru 21:02 
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«Спасибо, Ариц». Стадион «Атлетика» попрощался с Адурисом

Чемпионат 20:01
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Лучший бомбардир «Атлетика» в 21 веке Адурис завершил карьеру

Sportbox.RU 12:18
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