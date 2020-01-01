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«Интер» обыграл «Лудогорец», Эриксен забил победный гол
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«Интер» победил «Лудогорец» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.В источнике
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«Интер» делает хороший задел перед ответным матчем с «Лудогорцем»

Красная весна 15:10 
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Эриксен забил первый гол за «Интер»

Евро-футбол.ру 14:54
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«Интер» обыграл «Лудогорец», Эриксен забил победный гол

Soccer.ru 14:53 
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