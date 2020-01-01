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Луис Альберто: Роналду всего добился сам, но Месси — лучший
Sports.ru
  • Sports.ru
Испанский полузащитник римского «Лацио» Луис Альберто сравнил нападающего «Барселоны» Лионеля Месси с форвардом туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду.В источнике
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Луис Альберто: Роналду всего добился сам, но Месси — лучший

Чемпионат 17:55
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Хавбек «Лацио» Альберто: «Роналду восхищает упорством, но Месси – лучший»

Sports.ru 17:15
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Луис Альберто: "Я дважды за сезон обыграл Роналду, какой он лучший в мире?"

Soccer.ru 16:19 
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