НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
Матч-центр
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Главное
Bookmaker-ratings.ruBookmaker-ratings.ru
Луис Суарес: «Барселона» сама упустила чемпионский титул
Sports.ru
  • Sports.ru
  • Bookmaker-ratings.ru
  • Матч ТВ
  • UA-Футбол
  • Футбол России
  • Евро-футбол.ру
  • Газета.Ru
Нападающий «Барселоны» Луис Суарес считает, что клуб сам виноват в потере лидерства в Ла Лиге. По его словам, у сине-гранатовых нет никаких оправданий.В источнике
Подробнее о событии
alt

Луис Суарес: «„Барселона“ сама упустила титул чемпиона Испании, нам нет оправданий. Надо сосредоточиться на ЛЧ»

Спорт-Экспресс 02:37
alt

Луис Суарес: «Мы сами упустили титул. Ради престижа „Барсы“ должны концентрироваться на борьбе за ЛЧ»

Sports.ru 01:33
alt

Луис Суарес: у нас возникли проблемы с VAR

Чемпионат 02:15
реклама
Главное
Новости