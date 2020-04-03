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Луис Суарес: Никто в «Барселоне» не отказывался от сокращения зарплаты
Sports.ru
  • Sports.ru
  • Матч ТВ
Никто в команде не отказывался от сокращения зарплаты. Между игроками и клубом было достигнуто взаимное соглашение. Капитаны говорили с президентом, и никто не был против, цитирует Суареса Goal.com.В источнике
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Суарес отрицает, что игроки «Барселоны» отказались от снижения зарплат

Sport24.ru вчера в 23:57 
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Суарес рассказал о договоренности на снижение зарплаты в «Барселоне»

Газета.Ru вчера в 23:50
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Луис Суарес: Никто в «Барселоне» не отказывался от сокращения зарплаты

Советский спорт вчера в 23:32 
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