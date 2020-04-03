Луис Суарес: Никто в «Барселоне» не отказывался от сокращения зарплаты

Никто в команде не отказывался от сокращения зарплаты. Между игроками и клубом было достигнуто взаимное соглашение. Капитаны говорили с президентом, и никто не был против, цитирует Суареса Goal.com.