НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаГлавноеНурмагомедов согласился провести бой с Фергюсоном 18 апреляДрачев отреагировал на призыв биатлонистов уйти в отставкуКомментатор Уткин оскорбил ДзюбуКриштиану Роналду станет первым футболистом-миллиардеромГимнаст из Барнаула Сергей Найдин заболел коронавирусомСоветский спортЛуис Суарес: Никто в «Барселоне» не отказывался от сокращения зарплатыSports.ru2Sports.ruМатч ТВНикто в команде не отказывался от сокращения зарплаты. Между игроками и клубом было достигнуто взаимное соглашение. Капитаны говорили с президентом, и никто не был против, цитирует Суареса Goal.com.В источнике КомментироватьПодробнее о событии Суарес отрицает, что игроки «Барселоны» отказались от снижения зарплатSport24.ru вчера в 23:57 Суарес рассказал о договоренности на снижение зарплаты в «Барселоне»Газета.Ru вчера в 23:50Луис Суарес: Никто в «Барселоне» не отказывался от сокращения зарплатыСоветский спорт вчера в 23:32 рекламаГлавноеНурмагомедов согласился провести бой с Фергюсоном 18 апреляДрачев отреагировал на призыв биатлонистов уйти в отставкуКомментатор Уткин оскорбил ДзюбуКриштиану Роналду станет первым футболистом-миллиардеромГимнаст из Барнаула Сергей Найдин заболел коронавирусомНовости