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Суарес может перейти в «Атлетико»
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Нападающий «Барселоны» Луис Суарес может стать игроком мадридского «Атлетико». Как сообщает источник, 33-летнего уругвайца привлекает вариант с тем, чтобы остаться в Испании.В источнике
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Подробнее о событии
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Нападающий «Барселоны» Суарес может остаться в чемпионате Испании

Газета.Ru 15:59
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Суарес склоняется к переходу в «Атлетико»

Евро-футбол.ру 15:23
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Источник: Суарес хочет продолжить карьеру в «Атлетико»

Спорт-Экспресс 14:59
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