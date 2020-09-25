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«Атлетико» объявил о подписании Луиса Суареса
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"Атлетико" на официальном сайте объявил о подписания контракта с форвардом Луисом Суаресом, ранее выступавшим за "Барселону". Соглашение с уругвайским футболистом подписано до лета 2022 года.В источнике
Подробнее о событии
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Луис Суарес взял 9-й номер в «Атлетико»

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Суарес выбрал номер в «Атлетико»

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