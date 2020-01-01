Луис Суарес официально стал игроком «Атлетико»

Ожидалось, что Суарес перейдет в "Ювентус", но сделка сорвалась. Возник вариант продолжения карьеры в "Атлетико". В пятницу Луис официально стал игроком мадридского клуба.