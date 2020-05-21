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Луис Суарес посоветовал Лаутаро не переходить в «Барселону»
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Легенда "Барселоны" и "Интера" Луис Суарес Мирамонтес считает, что нападающему "нерадзурри" Лаутаро Мартинесу пока рано переходить в "блауграну".В источнике
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Луис Суарес посоветовал Лаутаро не переходить в «Барселону»

Soccernews.ru 03:22
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«Оставайся в «Интере»: Суарес дал совет Мартинесу

Евро-футбол.ру 02:35
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Луис Суарес советует Лаутаро Мартинесу повременить с переходом в «Барселону»

Sport24.ru 02:27 
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