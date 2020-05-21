Луис Суарес посоветовал Лаутаро не переходить в «Барселону»

Легенда "Барселоны" и "Интера" Луис Суарес Мирамонтес считает, что нападающему "нерадзурри" Лаутаро Мартинесу пока рано переходить в "блауграну".