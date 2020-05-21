Луис Суарес советует Лаутаро Мартинесу повременить с переходом в «Барселону»

Бывший полузащитник «Барселоны», «Интера» и сборной Испании Луис Суарес советует нападающему «Интера» Лаутаро Мартинесу повременить с переходом в «Барселону».