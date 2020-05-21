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Луис Суарес советует Лаутаро Мартинесу повременить с переходом в «Барселону»
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Бывший полузащитник «Барселоны», «Интера» и сборной Испании Луис Суарес советует нападающему «Интера» Лаутаро Мартинесу повременить с переходом в «Барселону».В источнике
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«Оставайся в «Интере»: Суарес дал совет Мартинесу

Евро-футбол.ру 02:35
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Луис Суарес советует Лаутаро Мартинесу повременить с переходом в «Барселону»

Sport24.ru 02:27 
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Мирамонтес — Лаутаро: «Оставайся в „Интере“»

Soccer.ru 01:47 
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